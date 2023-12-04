İsrail, kara operasyonunu güneye doğru genişletti

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:26

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:26

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi’nin ikinci büyük kenti Han Yunus ve çevre sakinlerine bölgeyi tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Güneye, sınır şehri Refah’a veya güneybatıdaki bir kıyı bölgesine gitmeleri çağrısını içeren broşürlerde, “Han Yunus şehri tehlikeli bir savaş bölgesi haline geldi” ifadelerine yer verildi.

İsrail tankları, ordunun 5 bölge ve mahalle sakinlerine tahliye çağrısının hemen ardından Han Yunus’un kuzeyindeki bölgeleri hedef aldı.

Güneydeki saldırının, Gazze’deki en önemli ikinci şehir merkezi ve hareketin lideri Yahya el-Sinvar ve Muhammad ed-Dayf dahil Hamas hareketinin önde gelen liderlerinin doğum yeri olması nedeniyle Han Yunus’a odaklanması bekleniyor.

İsrail ayrıca, Gazze’deki askeri operasyonun başlamasından bu yana 800’den fazla tünel girişi bulunduğunu ve bunların yaklaşık 500’ünün imha edildiğini bildirdi.

ABD ise İsrail’den yeni bir büyük kitlesel göçten kaçınmasını ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki kara operasyonu sırasında sivilleri korumak için daha fazla çaba göstermesini istedi.

Hamas hareketinin askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Han Yunus’un kuzeydoğusunda 8 askerden oluşan İsrail kuvvetinin bulunduğu alana daha önce yerleştirilen mayınların patlatıldığını ve geri kalan askerlerin de öldürüldüğünü açıkladı.

Ayrıca, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde bir tankı, 5 askeri aracı ve bir grup İsrail gücünü hedef aldıklarını duyurdu.

Bu arada, yarın Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek 44. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için bir araya gelecek Körfez liderlerinin gündeminde, Gazze Şeridi’ndeki gelişmeler ve Filistin halkının yaşadığı insani kriz yer alacak.

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Es-Sevabta, İsrail’in Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda 700’den fazla Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Sevapta, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusu tarafından son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde eş zamanlı 20 ‘katliam’ gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Gazze Şeridi’nin güneyindeki aşırı kalabalık nedeniyle hastalıkların hızla yayılacağına dikkat çekti.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, “Dün ekibimiz Gazze’nin güneyindeki Nasser Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin 3 katı üstünde, bin hastaya bakılıyor” dedi.

İsrail’in Gazze’nin güneyine saldırısı, Kahire’nin Gazzelilerin Mısır’a doğru tehcir edileceğine yönelik korkusunu yeniledi.