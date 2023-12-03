İsrail, Gazze'nin güneyinde kara operasyonu başlattı
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde olduğu gibi güneyinde de savaştıkları kaydedildi. İsrail Ordusu Radyosu ise ordunun "Gazze'nin güneyinde de kara operasyonu yapmaya başladığı"nı belirtti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Tümeni'ndeki İsrail askerlerini ziyaretinde konuştu.
Halevi, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın iki tugayını "tamamen olmasa da dağıttıklarını" ve daha fazla taburu vurmak için hala Gazze içinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Hamas'a bağlı askeri yetkilileri ve komutanları hedef aldıklarını savunan Halevi, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü ve kapsamlı bir şekilde savaştık ve şimdi bunu Gazze Şeridi'nin güneyinde de yapıyoruz." dedi.
GÜNEYDE DE KARA OPERASYONU
Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun paylaştığı haberde, ordunun "Gazze Şeridi'nin güneyinde de kara operasyonu yapmaya başladığı" belirtildi.
Haberde, İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklerin, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde faaliyet göstermeye ve Hamas hedeflerine saldırmaya başladığı" ifade edildi.
Haberde, İsrail ordusunun gelecekte bölgedeki güçlerini ilerletmesi ve kara operasyonunu genişletmesinin beklendiğine yer verildi.
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