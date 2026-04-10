İsrail, Lübnan'da ambulansları hedef almakla tehdit etti

İsrail ordusu, Hizbullah’ı ambulanslar ve sağlık tesislerini “askeri amaçlarla kullanmakla” suçladı. Açıklamalar, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın ambulansları “yoğun şekilde askeri faaliyetlerde kullandığını” öne sürdü.

Adraee, İsrail’in bu tür faaliyetlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğini belirterek, sağlık altyapısının askeri amaçlarla kullanılmasına karşı operasyonların süreceğini ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan’ın İsrail ordusu için “birincil operasyon alanı” haline geldiğini açıkladı.

Güney Lübnan’daki Bint Cubeyl bölgesine yaptığı ziyarette konuşan Zamir, “Ordu savaş halinde. Ateşkes yok. Bu cephede savaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Zamir, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkese uyduklarını ancak Lübnan’da operasyonların süreceğini belirterek, “İran’da ateşkes var ancak gerekirse oraya da güçlü şekilde dönebiliriz” ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'TAN ROKET SALDIRILARI

Öte yandan Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Shmona, Metula ve Misgav Am yerleşimlerine roket saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, saldırıların “İsrail ve ABD’nin ülkeye yönelik saldırıları sona erene kadar süreceği” vurgulandı.

Karşılıklı açıklamalar ve saldırılar, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırındaki gerilimin daha da tırmandığını ortaya koyuyor.