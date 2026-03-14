İsrail, Lübnan’daki kara operasyonunu genişletmeyi planlıyor

İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İsrail’in Lübnan’daki kara operasyonunu önemli ölçüde genişletmeyi planladığını açıkladı.

Planın, Litani Nehri’nin güneyindeki tüm bölgenin kontrol altına alınmasını ve Hizbullah’ın askeri altyapısının dağıtılmasını hedeflediği bildirildi.

Axios’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, operasyonun kapsamına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yetkili, “Gazze’de yaptığımızı yapacağız” ifadelerini kullanarak, İsrail’in Hizbullah’ın silah depolamak ve saldırılar düzenlemek için kullandığını iddia ettiği binaları hedef alacağını söyledi.

Ancak bazı yetkililer, bu ölçekte bir operasyonun İsrail’in Güney Lübnan’ı uzun süreli işgal etmesiyle sonuçlanabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

İsrailli yetkililere göre Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti birkaç gün öncesine kadar Lübnan’daki gerilimi sınırlı tutarak İran’a odaklanmayı planlıyordu.

Ancak bu yaklaşım, Hizbullah’ın İran ile koordineli şekilde 200’den fazla roket fırlattığı geniş çaplı saldırının ardından değişti.

“ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK”

Üst düzey bir İsrailli yetkili, söz konusu saldırının ardından planların değiştiğini belirterek, “Bu saldırıdan önce Lübnan’da ateşkese hazırdık. Ancak şimdi geniş çaplı bir operasyondan geri dönüş yolu kalmadı” dedi.

İsrail ordusu, İran ile savaşın başlamasından bu yana Lübnan sınırına üç zırhlı ve piyade tümeni konuşlandırdı. Son iki haftada bazı kara birliklerinin sınırlı operasyonlar gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca ek askeri birliklerin sınır bölgesine gönderildiğini ve daha fazla yedek askerin göreve çağrıldığını duyurdu.

Yetkililer, operasyonun amacının Hizbullah güçlerini sınırdan kuzeye doğru itmek, askeri mevzileri ve silah depolarını ortadan kaldırmak olduğunu belirtiyor.

ABD'DEN DESTEK, LÜBNAN ENDİŞELİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik geniş çaplı bir İsrail operasyonunu desteklediği ifade edildi. Ancak Washington yönetiminin, Lübnan devletinin ağır zarar görmemesi için operasyonun sınırlı tutulması yönünde baskı yaptığı da belirtiliyor.

ABD’nin ayrıca savaş sonrası döneme ilişkin bir anlaşma için İsrail ile Lübnan arasında doğrudan görüşmeler yapılmasını teşvik ettiği bildirildi.

Öte yandan Lübnan hükümeti, 2 Mart’ta Hizbullah’ın İsrail’e roket saldırılarıyla başlayan çatışmaların ülkeyi yıkıma sürükleyebileceği endişesini dile getirdi. Yetkililer, geniş çaplı bir savaşın Lübnan için ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.