İsrail-Lübnan sınırı karıştı: BM gözlemcilerini taşıyan araç vuruldu!

İsrail'in, Lübnan sınırı yakınlarında Birleşmiş Milletler gözlemcilerini taşıyan bir aracı vurduğu bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:01
İsrail-Lübnan sınırı karıştı: BM gözlemcilerini taşıyan araç vuruldu!
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İki güvenlik kaynağı Reuters'e verdiği demeçte, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki bir kasabanın dışında Birleşmiş Milletler gözlemcilerini taşıyan bir aracı vurduğunu ve birkaç gözlemcinin yaralandığını söyledi.

Güvenlik kaynaklarından biri Reuters'e verdiği demeçte, aracın üç BM teknik gözlemcisi ve bir Lübnanlı çevirmen taşıdığını belirtti.

Her iki kaynak da İsrail saldırısında arabadaki kişilerin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu, iddiaları reddederek sınır kasabası Rmeish bölgesinde bir UNIFIL aracını vurmadığını açıkladı.

Lübnan'ın güneyindeki BM barış gücü misyonu UNIFIL'den olayla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

UNIFIL, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırı ayıran Mavi Hattı izleyen teknik gözlemcilere eşlik ediyor.


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