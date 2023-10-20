İsrail, Lübnan sınırındaki bir kenti daha boşaltıyor

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:55

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırına yakında konumda yer alan Kiryat Shmona kentinde yaşayanları devlet destekli misafirhanelere tahliye etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Tahliye kararının, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan roket ve füze saldırılarının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Dün kente düzenlenen bir roket saldırısında üç kişinin yaralandığı belirtildi.

Kiryat Shmona'da yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı, ancak birçoğunun devam eden çatışmalar nedeniyle kenti terk etmiş durumda olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu, Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki tüm yerleşim birimlerini tahliye etmek için çalışmalara başlamıştı.