İsrail saldırdı, 'Hizbullah' kavgası çıktı: AKP'li yazarlar HÜDA PAR'lı isimle birbirlerine girdi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:10

Güncelleme: 24.09.2024 - 16:10

HÜDA PAR Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, İsrail'in Lübnan'ı ve bu ülkedeki Hizbullah güçlerini hedef almasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda "Lübnan ve Hizbullah ümmetin şerefini kurtarmak için mücadele eden kardeşlerimiz. Bu savaşta tüm dua ve desteklerimiz sizinle" ifadesini kullandı.

Ancak Tasan'ın bu mesajı, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan'ı kızdırdı. Kılıçarslan, Tasan'ın bu paylaşımı üzerine sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Ümmetin şerefi" diyor yahu. Bu Hizbullah isimli katiller topluluğunun Suriye'de katlettiği yüz binlerce insan ümmetten değil miydi lan? Bu Hizbullat isimli katil sürüsü daha iki gün önce İsrail saldırısında geberen komutanı için "Suriye'de tekfircilerle kahramanca mücadele etti" diye taziye yayınlamadı mı? Bu katil sürüsünün "tekfirci" dediği insanların Suriyeli kadınlar, çocuklar, gariban halk olduğunu bilmediğimizi zannediyorsunuz lan? Allah'ın laneti Rafizi sapkınların emperyalist ajandalarını savunanın üzerine olsun. Kim Amerikan, Rus, Rafizi emperyalizmin köpeğiyse tasmasıyla yollarda sürünsün de bir yudum su vereni olmasın."

EREM ŞENTÜRK: HİZBULLAH CEHENNEM KÖPEĞİDİR

İktidara yakın bir diğer gazeteci Erem Şentürk de şu ifadeleri kullandı:

"Hizbullah, kafir adına Müslüman katleden bir cehennem köpeğidir. Müslüman bir ülkede bu cehennem köpeklerinin propagandasının yapılması, sıradan bir gaflet değil, bütün Müslümanların canlarının ve namuslarının tehdit edilmesi anlamına gelir."

HÜDAR PAR'lı Faruk Tasan'ın bu tepkilerin ardından ilgili paylaşımını sildiği görüldü.