İsrail Meclisi'nde çocuk ölümleri tartışması: 'Kendi başlarına getirdiler'
İsrail Meclisi'nde "Çocuk çocuktur" diyen Filistinli milletvekiline, muhalefet partisi vekili "Gazze'deki çocuklar bunu kendi başlarına getirdiler" sözleriyle cevap verdi.
İsrail Meclisi'nde Yair Lapid'in ana muhalefet partisi Yesh Atid'den Meirav Ben-Ari ile Filistinli milletvekili Aida Touma-Sliman arasında Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle ölen çocuklar konusunda bir "tartışma" yaşandı.
Sliman, sivil ölümlerine dikkat çekerek "Araplar kadar Yahudiler de, Filistinliler kadar İsrailliler de... Çocuk çocuktur" dedi. Sliman o esnada Gazze'ye yönelik bombardımanlarda 900'den fazla çocuğun öldüğünü hatırlattı.
Ben-Ari, Sliman'ın bu sözlerine "Simetri yok, simetri yok!" diye bağırarak karşılık verdi.
"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR BUNU KENDİ BAŞLARINA GETİRDİLER"
Daha sonra Meclis kürsüsüne konuşmak üzere gelen Ben-Ari, şöyle konuştu:
"Konuşmayı planlamamıştım elbette ama net olması gereken bir şey söylemem gerekiyor: Simetri yok. Simetri yok. Ben, arkadaşlarım, tamam, Simchat Torah gününde sinagoga gidiyorduk ve sadece bu eyalette Yahudi oldukları için vuruldular. Hepsi bu. Ve benim arkadaşlarım - çocukları kutlama için partiye gittiler - laikler, dindarlar, kim olduğu önemli değil, sadece Yahudi oldukları için öldürüldüler. Yani ortada bir simetri yok! Ve Gazze'deki çocuklar - Gazze'deki çocuklar bunu kendi başlarına getirdiler! Biz barış isteyen bir ulusuz, yaşamı seven bir ulusuz. Simetri yok - bizim çocuklarımız orada kaçırılıyor!"
HERZOG DA SİVİLLERİI SUÇLAMIŞTI
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 13 Ekim'de yaptığı bir açıklamada Gazze'deki sivilleri suçlayarak "Orada sorumlu olan bütün bir ulustur. Sivillerin haberdar olmadığı, olaya dahil olmadığı söylemi doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Ayaklanabilirlerdi, Gazze'yi bir darbeyle ele geçiren o şeytani rejime karşı savaşabilirlerdi" demişti.
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