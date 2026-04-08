İsrail muhalefetinden Netanyahu’ya sert suçlamalar: “Benzeri görülmemiş bir siyasi felaket...”

İsrail basınına ve ajanslara yansıyan açıklamalara göre Lapid, çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, ateşkes kararını sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tarihimizde böyle bir siyasi felaket yaşanmadı. Ulusal güvenliğimizin özünü ilgilendiren kararlar alınırken İsrail müzakere masasına bile yakın değildi” ifadelerini kullandı.

Lapid ayrıca, “Ordu kendisinden istenen her şeyi yaptı, halk ise olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi. Ancak Netanyahu siyasi ve stratejik olarak başarısız oldu ve kendi koyduğu hedeflerin hiçbirine ulaşamadı,” dedi.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A DESTEK

Öte yandan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları iki hafta süreyle askıya alma kararını desteklediği belirtildi.

Açıklamada, bu desteğin İran’ın Hürmüz Boğazı’nı derhal yeniden açması ve ABD, İsrail ile bölge ülkelerine yönelik tüm saldırıları durdurması şartına bağlı olduğu vurgulandı. Ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığı da ifade edildi.

İsrail’den üst düzey bir yetkili, Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, iki haftalık ateşkes ilanı öncesinde İsrail ile ABD arasında koordinasyon sağlandığını söyledi.

Yetkiliye göre İran, kalıcı ateşkes, tazminat veya yaptırımların kaldırılması gibi taleplerinin hiçbirinin karşılanmasını beklemeden Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak.

WSJ: "İRAN GERİ ADIM ATMADI"

Öte yandan, ABD basınında, İran'ın müzakerelerde "geri adım atmadığı", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı silah stoklarının "tükenmeye yakın bile olmadığını" bildirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD-İran arası müzakerelere dair bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin müzakere sürecinde "sert tutum sergilediği" aktarıldı.

Haberde, İran yönetiminin, arabuluculuk sürecini yönlendiren Pakistan'a, yürütülen müzakerelerde "geri adım atmadığı ve müzakere sürecini kazandığını" belirttiği kaydedildi.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı "silah stoklarının tükenmeye yakın bile olmadığını" ilettiği aktarılan haberde, cephaneliğinde 15 bin füze ve 45 bin insansız hava aracı (İHA) bulunduğu bilgisinin yer aldığı bildirildi.