İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya tepki:

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze Şeridi’nin tamamını aşamalı olarak işgal etmeye yönelik planı onaylaması, yalnızca bölgeyi değil, İsrail iç siyasetini de derinden sarstı. Kararın açıklanmasının hemen ardından muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştirdi.

Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in baskılarına boyun eğmekle suçladı. Kabinenin aldığı işgal kararının, İsrail ordusu ve güvenlik kurumlarının tavsiyeleriyle çeliştiğine dikkat çeken Lapid, planın savaşın süresini uzatacağını ve hem İsrailli rehinelerin hem de askerlerin hayatını riske atacağını vurguladı.

Öte yandan, Hamas'ın tam da İsrail’in bu türden stratejik hatalar yapmasını istediğini öne süren Lapid, “Hamas, İsrail’i hedefi belli olmayan, sonu belirsiz bir askeri bataklığa sürüklemeye çalışıyor” diyerek, Netanyahu hükümetinin tuzağa düştüğünü iddia etti.

UZUN SAVAŞ VE 'SOYKIRIMI DERİNLEŞTİRME' UYARISI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından düzenlenen saldırıya verdiği karşılıkla başlayan ve 22 ayı aşkın süredir devam eden savaş, alınan bu kararla yeni ve daha tehlikeli bir tırmanış sürecine giriyor. İsrail şu anda Gazze’nin yaklaşık yüzde 75’ini kontrol altında tutuyor.

Gazze kentinin hedef alınması, bölgedeki yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yeniden zorla yerinden edilmesi anlamına geliyor. Halihazırda ayakta kalan tek bir sosyal altyapının dahi bulunmadığı orta kesimlere sıkıştırılacak bu insanlar için ne barınma ne de güvenlik garantisi mevcut. İsrail’in 'tahliye emirleri' adı altında yürüttüğü bu politika, uluslararası hukuka göre açık bir nüfus mühendisliği ve toplu cezalandırma örneği olarak görülüyor.

Öte yandan bazı eski güvenlik yetkilileri, İsrail'in askerî kazanımı sınırlı, ancak riski yüksek bir bataklığa girdiği uyarısında bulunuyor. Zira işgal genişledikçe İsrail'in uluslararası izolasyonu da derinleşiyor.

İsrail muhalefeti ve güvenlik çevrelerinden yükselen eleştiriler, hükümetin savaş stratejisine duyulan güvensizliği açıkça ortaya koyuyor. Gazze'nin tamamen işgal edilmesi, Hamas’ı zayıflatmak yerine İsrail'in uluslararası yalnızlığını derinleştirme ve içeride de toplumsal ve siyasi yarılmayı büyütme riski taşıyor.

Netanyahu hükümeti ise bu uyarılara kulak tıkayarak, bölgeyi geri dönülmesi zor bir çatışma hattına sürüklüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ 'YENİDEN İŞGAL' PLANI

İsrail Başbakanlık Ofisi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şehri’nin kontrolünü ele geçirmeyi içeren planın güvenlik kabinesi tarafından onaylandığını bildirdi. Plana göre, Gazze Şeridi'nin tamamı aşamalı olarak işgal edilecek ve Gazze kentinde yaşayan siviller güney bölgelere zorla tahliye edilecek.

İsrail medyasına göre bu kapsamda 6 askeri tümenin görevlendirilmesi planlanıyor. ABD merkezli Axios haber sitesinin aktardığına göre, Hamas militanlarına yönelik kapsamlı bir abluka da gündemde.