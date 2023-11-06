İsrail, operasyonlarda hayatını kaybeden askerleri açıkladı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:59

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:59

Gazze Şeridi’nde dün akşam saatlerinde üçüncü kez iletişim ve internet hizmetleri tamamen kesildi. İletişimin kesilmesinin ardından İsrail hava kuvvetleri bölgeye yönelik hava saldırısını yoğunlaştırırken, kara birlikleri ise Gazze şehrini kuşatma altına aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında, ordunun Hamas’a ait tüneller ile bir çok noktaya geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hamas’tan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun hastanelerin çevresini yoğun şekilde bombaladığı, en şiddetli saldırıların Şifa Hastanesi çevresine gerçekleştirildiği kaydedildi.

IDF’den yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nde son bir günde tüneller, askeri noktalar, gözlem noktaları dahil olmak üzere 450’den fazla noktaya saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu, 22 yaşındaki Shahar Cohen Mivtach adlı askerin dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü, bir askerin ise ağır yaralandığını duyurdu.

Bir askerin daha hayatını kaybetmesi sonucu kara harekatına başlamasından bu yana İsrail ordusundaki can kaybı 30’a yükseldi.