Gazze Şeridi'nde hurdaya çıkan sivil araçlar toplanıyor
İsrail'de çatışmalar sırasında hurdaya çıkan sivil araçlar Netivot'ta toplanıyor.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, güney sınırlarında yaşanan çatışmalarda sivillere ait onlarca araç da hurdaya çıktı.
Kullanılamaz hale gelen araçlar İsrail’in güney sınırındaki Netivot’ta toplandı.
Hurdaya ayrılan araçlar, İsrail güvenlik güçleri tarafından tek tek incelendi.
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