İsrail ordusu açıkladı: İran ve Hizbullah’a saldırılar sürecek

Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İran ve Hizbullah'a yönelik İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.

İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti.

Defrin, Tahran yönetiminin istikrarsız hale geldiğini iddia ederek dün Arad ve Dimona'ya gerçekleştirilen saldırılar kapsamında tehdidin yeni olmadığını, daha önce de kendilerine füzeler atıldığını aktardı.

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a saldırı başlatmış, bu saldırılarını 2 Mart itibarıyla Lübnan'a genişletmişti.