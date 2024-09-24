İsrail ordusu Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah ise İsrail'in Haifa kenti güneyindeki bir askeri üssü vurduğunu iddia etti.
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bir hedefe hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, “Beyrut’un güney banliyölerine hedefli bir saldırı gerçekleştirildi. Detaylar daha sonra paylaşılacaktır” denildi.
HİZBULLAH’TAN İSRAİL ÜSSÜNE SALDIRI İDDİASI
Hizbullah, İsrail'in Haifa kentinin güneyinde yer alan Elyakim askeri üssünü Fadi 2 füzeleriyle vurduğunu iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail topraklarına saat 13:07’de (TSİ 11:07) beş füze atıldığı tespit edildi.
Füzelerden bazıları hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilirken, düşen parçalardan bir İsrail yedek askerinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İsrail Hava Kuvvetleri, füzelerin atıldığı lançeri tespit edip imha ettiklerini de ekledi.
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