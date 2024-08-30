İsrail ordusu duyurdu: Batı Şeria'da İslami Cihad komutanı öldürüldü

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:04

Güncelleme: 30.08.2024 - 10:14

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği büyük bir operasyonda, İran destekli İslami Cihad Hareketi'nin yerel komutanı Muhammed Jabber'i (Abu Şuca) ve dört militanı öldürdüğünü duyurdu. Tulkarm kentindeki bir cami çevresinde gerçekleşen çatışmada, Jabber'in başında olduğu Nur Şems mülteci kampındaki savaşçı ağının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadının Tulkarm kolu, Jabber'in ölümünü doğruladı ve son iki gün içinde toplam 17 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti. Çatışmalar, Tulkarm, Cenin ve Ürdün Vadisi'ndeki diğer noktalara yapılan baskınlarla başladı. Operasyona yüzlerce İsrail askeri, helikopterler, insansız hava araçları ve zırhlı personel taşıyıcılar destek verdi.

Öte yandan, Cenin'de İsrail buldozerleri boş sokaklarda ilerlerken, dron sesleri gökyüzünü deldi. İsrail güçleri, sokaklarda ve Cenin'in ana hastanesi önünde ambulansları arayarak, savaşçıların buraya sığınmasını önlemek için hastanenin erişimini kapattı.

BM'DEN ACİL ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in geniş çaplı askeri operasyonlarını "derin endişe verici" olarak nitelendirerek derhal durdurulması çağrısında bulundu. İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon ise operasyonların amacının, İsrailli sivillere zarar verecek İran destekli terörü önlemek olduğunu vurguladı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar, İsrail'in Gazze'deki Hamas militanlarıyla savaşının başlamasından bu yana Batı Şeria'da tırmandı. Filistinli yetkililere göre, son 11 ayda 660'dan fazla kişi - savaşçı ve sivil - bu çatışmalarda hayatını kaybetti.

İSRAİL: "BU TAM ANLAMIYLA BİR SAVAŞ"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X platformunda yaptığı paylaşımda, operasyonların bir savaş olduğunu belirterek, "Kazanmalıyız" dedi. Katz, İran'ın Ürdün'ü istikrarsızlaştırmaya ve İsrail'e karşı bir doğu cephesi kurmaya çalıştığını iddia etti.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonlarının, zorunlu tahliyeleri, kritik altyapının yıkımını ve "kolektif cezalandırma" önlemlerini artırabileceğini belirtti. İsrail ise Batı Şeria'da herhangi bir kolektif ceza veya apartheid uyguladığını reddederek, amacının sadece silahlı Filistinli militanları yenmek olduğunu ifade etti.