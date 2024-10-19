İsrail’e ticaret Filistin’e ticaret oldu

19 Ekim 2024 Cumartesi

“Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek’te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir.

Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır.”

Bu yazı Ticaret Bakanlığı’nın sayfasında duruyor.

Yasaklanan ürünler statüsünde de 54 kalem ürün var.

Fayanslar, elektrik kabloları, demir çelik tüm teller, halat kablo, kimyasal bileşikler, madeni yağlar, mermer...

Liste uzayıp gidiyor.

Bakın İsrail hükümeti 7 Ekim saldırısını bahane ederek Filistin halkına soykırım yapıyor. Çoluk çocuk kadın demeden sivil halkı katlediyor. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları gösteriler yaparak tepki gösteriyor. Özellikle AKP’li bazı isimlerin önderliğinde gösterilerde “şehadet” parmakları havada lanetler okunuyor.

İsrail’deki siyasi iktidar dünyadan gelen tepkilere kulak asmıyor. Hatta savaşı Lübnan’a taşıdı ve İran hedefte.

Ülkemize İsrail mallarını boykot için kampanyalar yapıldı hatta İsrail ürünleri satan firmalar boykot edildi. Starbucks’ın şubeleri basıldı camları kırıldı. Oturan kişilere saldırıldı. Bu kadar da hassasız!

Ancak ülkemizin İsrail ile yaptığı ticareti Metin Cihan ortaya çıkarınca ortalık karıştı ve yazımın hemen başındaki açıklama ile “İhracat yasaklandı” denildi.

Gerçekten öyle mi?

İsrail ile ihracatımız kâğıt üzerinde sıfır gözüküyor ama insani yardım malzemelerinin dahi giremediği Filistin ile ihracatımız astronomik derece artmış.

Bakın rakamlara...

Mesela ne yasaklandı? Mermer, madeni yağ, çelik ihracatı değil mi? Ki çelik ihracatı burada İsrail’in en çok canını yakan ambargo kalemi.

2023 yılında Filistin’e 156 bin dolar olan çelik ihracatımız, 2024 yılında fırlamış ve 48 milyon 636 bin dolara çıkmış. Yüzde 30 bin 930 artmış.

2023 yılında Filistin’e 13 bin dolar olan kablo ihracatımız, 1 milyon 753 bin dolara çıkmış.

2023 yılında Filistin’e 0 (sıfır) dolar ihracat olan mermer, 5 milyon 844 bin dolara çıkmış.

Bakın yerle bir olan Filistin’e 2024 yılında mermer göndermişiz!

Filistin’e madeni yağ ihracatımız 749 bin dolar olmuş.

Yiyecek yemek, kafasını sokacak yuva bulamayan Filistin’e 12 milyon 811 bin dolar hazırgiyim konfeksiyon eşyası göndermişiz. 2023 yılına göre artış yüzde 13 milyon artmış!

2024 yılında Filistin’e ihracatı yapılan orman ürünleri yüzde 27 bin 861 artmış.

715 bin 931 dolar makyaj malzemesi göndermişiz Filistin’e...

Yerseniz!

Gümrüklerde kâğıt üzerinde ihracatın yapıldığı ülke Filistin ama asıl malın gideceği adres İsrail. Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında belirtildiği gibi öyle ticaretin kesildiği falan yok. Hepsi kâğıt üstünde yapılan oyunlar. Öyle eyyy mey nidaları yine iç siyaseti dizayn etmek için.

Şimdi meydanlarda şahadet parmağını kaldırıp katil Netanyahu hükümetine lanet okuyan, Starbucks basma konforunda olan sözde Filistin destekçilerine sesleniyorum. Buyurun şirketler ortada duruyor. Ne yapacaksınız? Hepsi gösterişten ibaret, hepsi kendini ne kadar siyasal İslamcıyım görün bakın diyerek kanıtlama yarışı.

İsrail Filistin’de taş üstünde taş bırakmıyor, bu sırada AKP iktidarının ve destekçilerinin tepkisi sözde bile değil. Açın bakın İspanya, Güney Afrika, İskoçya gibi ülkeler Türkiye’den daha çok zor durumda bıraktı İsrail’i.

Ha bu arada verdiğim verilerin hepsi TÜİK ve Ticaret Bakanlığı’nın verileri...