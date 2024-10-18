Sinvar'ın fotoğrafına Erdoğan'ı etiketledi: İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki geldi!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, dün İsrail tarafından öldürüldüğü açıklanan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş bir fotoğrafına Erdoğan'ı etiketleyerek, "Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al" ifadelerini kullandı. Türkiye'den Katz'a sert yanıt geldi.

Sinvar'ın fotoğrafına Erdoğan'ı etiketledi: İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki geldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 18:38

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, dün akşam Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. Katz, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında Erdoğan'ı hedef aldı.

Sinvar'ın ölüm anını paylaşan Katz, paylaşımına Erdoğan'ı da etiketleyerek, "Katil arkadaşın Sinvar'ı geri al" yazdı.

Katz'ın paylaşımına AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, Katz için, "İnsanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir" ifadelerini kullandı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. 

Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. 

Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. 

Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. 

Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir."


Etiketler: #katil #Erdoğan #yahya sinvar

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