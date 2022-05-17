İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdük
İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.
İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah militanları arasında gerilim yeniden tırmandı.
İsrail ordusu, hava sahasına giren "Hizbullah'a ait" bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail hava kontrol birliklerinin Lübnan'dan havalanan Hizbullah'a ait bir İHA'yı tespit ettiği ve ordu güçlerinin bu aracı düşürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, İHA'nın cinsi, büyüklüğü, silahlı olup olmadığına ilişkin detaya yer verilmedi.
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