İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinin doğusuna hava saldırısı başlattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 22:57
İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı başlattı
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