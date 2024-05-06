İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinin doğusuna hava saldırısı başlattığını duyurdu.
Ayrıntılar birazdan...
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