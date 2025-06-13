İsrail ordusu, İran'ın misilleme için 100 İHA havalandırdığını açıkladı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.





İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı.





İsrail basını, güvenlik kaynaklarının bir kaç saat içerisinde İran'ın misillemede bulunacağını tahmin ettiğini aktarmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmasının beklendiğine işaret edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Cuma sabahı İran'ın nükleer tesislerine onlarca jetle "Yükselen Aslan Operasyonu" adlı kapsamlı bir saldırı başlattı. Operasyonda İran'ın Natanz uranyum zenginleştirme tesisi dahil düzinelerce nükleer tesis, füze fabrikası ve askeri hedef vuruldu. Tahran'da 4 şiddetli patlama duyulurken, Tebriz'de 5 nokta hedef alındı.

Saldırılarda toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Tebriz'deki askeri hedeflere yönelik saldırılarda ise 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. En kritik kayıp ise İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürülmesi oldu. Ayrıca nükleer bilim insanları Feridun Abbasi ve Muhammed Mehdi Tehrançi de saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail, operasyonun gerekçesini "İran'ın birkaç gün içinde 15 nükleer bomba yapabilecek duruma gelmesi" ve "geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşması" olarak açıkladı. Başbakan Netanyahu, operasyonun "İran tehdidi ortadan kalkana kadar süreceğini" duyurdu. İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, Ben Gurion Havalimanı kapatıldı ve on binlerce asker sınırlara konuşlandırıldı. Ülke genelinde alarm sistemleri devreye girdi.





İran'dan sert tepki geldi. Dini lider Hamaney "İsrail acı bir sonla karşılaşacak" derken, İranlı yetkililer "ABD destekli bu saldırının ağır bedeli ödenecek" tehdidinde bulundu. İran hava sahası süresiz kapatılırken, sert misilleme planlandığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio "operasyonda rollerinin olmadığını" açıklarken, Başkan Trump acil güvenlik toplantısı düzenledi. Irak da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. BM Genel Sekreteri Guterres her iki tarafı "maksimum itidal" göstermeye çağırdı. Saldırının ardından Asya borsaları düşerken petrol fiyatları yükseldi, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

Şu anda İsrail misilleme beklerken, İran-ABD arasında Pazar günü Umman'da planlanmış nükleer görüşmeler risk altında. Bölgede gerilim tırmanırken havalimanları kapalı, sivil uçuşlar durdurulmuş durumda.