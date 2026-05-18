İsrail ordusu Sumud filosuna saldırdı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ne doğru ilerleyen gemilerden birinin yakınında görüntülendiğini yazdı.

Gazete daha sonra, İsrail ordusunun gemilerde bulunan aktivistleri gözaltına aldığını ve onları, 'yüzen hapishane' olarak tanımlanan bir donanma gemisine transfer ettikten sonra Aşdod Limanı’na götürdüğünü aktardı.

Bu sırada Küresel Sumud Filosu da yaptığı açıklamada, askeri gemilerin filoya yaklaştığını duyurdu.

Açıklamada, “Gazze’ye doğru ilerlemeyi sürdürürken yüksek alarm durumundayız. Gözdağı verilmesine boyun eğmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

BREAKING: CCTV footage from the Zio Faster appears to capture the moment of interception, as fast boats approach vessels on the Global Sumud flotilla in international waters, around 250 nautical miles from Gaza.



Activists report Israeli naval forces surrounding the boats, with… pic.twitter.com/GU9GyDeodM — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) May 18, 2026

BREAKING: A boat from the Global Sumud Flotilla has lost contact after reportedly being attacked in the Mediterranean. pic.twitter.com/00kOrHjmHr — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) May 18, 2026

MARMARİS'TEN YOLA ÇIKMIŞTI

Organizatörler, Pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, “İsrail, Gazze’ye 250 mil uzaklıkta, uluslararası sularda Sumud Filosuna saldırıya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı. Açıklamadan kısa süre sonra müdahalelerin başladığı aktarıldı.

Filo, İsrail askerlerinin Kıbrıs açıklarında bazı gemilere çıktığını ve konvoyun kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ne ilerlemeye çalıştığı sırada müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Organizatörler tarafından paylaşılan görüntülerde, aktivistlerin İsrail güçlerinin teknelere yaklaşarak gemilere çıktığı anları kayda aldığı görüldü.

54 tekneden oluşan filo, İsrail’in 2007 yazından bu yana Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla başlatılan yeni girişim kapsamında Perşembe günü Muğla’nın Marmaris ilçesinden yola çıkmıştı.

MÜNKİ GEMİSİYLE TEMAS KESİLDİ

Filonun Türkiye ayağı ise 'Munki' adlı geminin İsrail askeri botları tarafından 'saldırıya uğradığını' ve 'yakın tacize maruz kaldığını' duyurdu.

Sumud Filosu Türkiye tarafından X platformunda yapılan açıklamada, “Filoya ait Munki gemisi işgalci İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Şu anda gemiyle bağlantımız kesildi” denildi.

Söz konusu iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamazken, İsrail ordusundan da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL’DEN 'GERİ DÖNÜN' UYARISI

Müdahaleden yaklaşık bir saat önce İsrail Dışişleri Bakanlığı, filoya rotasını değiştirme çağrısı yaptı. Bakanlık açıklamasında, “Derhal rotanızı değiştirin ve geri dönün” ifadeleri kullanıldı.

İsrail kamu yayıncısı Kan da daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, filonun Gazze’ye ulaşmasını engellemek ve deniz ablukasını aşmaya çalışan gemilere el koymak için orduya yetki vermesinin beklendiğini bildirmişti.

İsrail, 2007 yılından bu yana Gazze’ye abluka uyguluyor. Ancak insan hakları kuruluşları ve yardım örgütleri, söz konusu ablukayı Gazze halkına yönelik 'toplu cezalandırma' politikası olarak nitelendirerek uzun süredir eleştiriyor.