İsrail ordusu Suriye’den Lübnan’a geçti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askeri unsurlarının, Suriye'nin güneyinden Lübnan'ın Şeba Çiftlikleri bölgesine girdiği aktarıldı.
Açıklamada, 810'uncu Dağlar Bölge Tugayı'na bağlı Alpinist Birliği'nin yedek askerlerinin "Suriye'nin Hermon Dağı bölgesinden Lübnan'ın güneyindeki Dov Dağı (Şeba Çiftlikleri) bölgesine doğru tırmanarak geçtiği" ifade edildi.
Suriye'nin güneyinden Lübnan'a yapılan baskının amacının "bölgeyi taramak, istihbarat toplamak ve bölgedeki Hizbullah altyapısını tespit etmek" olduğu öne sürüldü.
İsrail ordusu, Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin hemen ardından Suriye'nin güneyindeki Cebel eş-Şeyh Dağı'nı (Hermon Dağı) işgal etmişti.
Lübnan ordusunun ise geçen hafta Suriye ile Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı sınırında yer alan Şeba beldesinin çevresinden beldenin içlerine doğru çekilmeye başladığı bildirilmişti.