İsrail ordusunda hırsızlık: Ekipman çaldığı ortaya çıktı
İsrail'deki Jerusalem Post gazetesi, aynı kişinin ayrıca 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen bir askerin bilgisayarını da çaldığını yazdı.
İsrailli bir askerin orduya ait üsteki konteynerden ekipman ile öldürülen bir askerin bilgisayarını çaldığı bildirildi.
Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, İsrailli askerin 11 Ekim'de nerede olduğu belirtilmeyen orduya ait üsteki konteynerlerden birine girdiği belirtildi.
Kimliği açıklanmayan askerin konteynerdeki ekipmanı çaldığı ifade edildi. Söz konusu askerin 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen bir başka askerin şahsı bilgisayarını da çaldığı kaydedildi.
Haberde, olayın nasıl ortaya çıkarıldığı veya söz konusu askerin gözaltına alınıp alınmadığı, çalınan ekipmanın türü gibi bilgilere yer verilmedi.
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