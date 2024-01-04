Aman 'Bilal' duymasın... İsrail'e ihracat 430 milyon dolar arttı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:33

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:33

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır devam ediyor.

İsrail'in saldırılarına ise Ankara’dan, Netanyahu hükümetine dönük sert tepkiler yükseliyor.

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi düzenlendi.

İktidar tarafından bir yandan tepkiler artarken öte yandan ise İsrail ile ticaretin devam etmesine yönelik eleştiriler kamuoyunda artıyor.

BAKAN, İSRAİL İLE İLİŞKİLER AZALIYOR DEMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ticari ilişkilerine yönelik, "7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Bolat, ayrıca 17 Aralık'taki konuşmasında ise "Türkiye-İsrail dış ticareti Ekim'den bu yana yüzde 48 azaldı. Ülkenin limanlarına inen mallarımız aslında Filistin’e ulaştırılıyor" demişti.

İHRACAT 430 MİLYON DOLAR ARTMIŞ

Bakanın açıklamalarının aksine aralık ayında Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinin daha da arttığı ortaya çıktı.

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'nin derlediği verilere göre, kasım ayında 319,5 milyon dolar olan İsrail’e ihracat, aralık ayında yüzde 34,8 oranında artarak 430,6 milyon dolar seviyesine çıktı.

BİLAL ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bu gelişmelerin ardından ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın sözleri gündem oldu.

Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen mitingde konuşan Bilal Erdoğan, "boykota devam" çağrısı yaptı ve "Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar" dedi.

Bilal Erdoğan'ın konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

"İstanbul boykota devam edeceğimize söz veriyor muyuz? Bu iş ateşkesle bitmeyecek. Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatımızda boykota yer açacağız. Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar. Enbüyük silahımız duamız. Duamızı kuşanıp zulmetten aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz. Bu mücadelemizi dualarımızla taçlandıracağız."