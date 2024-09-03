İsrail ordusunda istifa: 'Kişisel nedenlerden dolayı...'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai’nin "kişisel nedenlerden" istifa ettiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:24
İsrail ordusunda istifa: 'Kişisel nedenlerden dolayı...'
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İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai’nin "kişisel nedenlerden" istifa ettiği bildirildi.

Üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Yadai’nin istifasının İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığı aktarıldı.

Yadai, yerine atanacak ismin netleşmesinin ardından önümüzdeki haftalarda görevi tamamen bırakacak.


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