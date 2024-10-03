İsrail ordusundan Hamas iddiası: 'Yahya Sinvar'ın sağ kolu öldürüldü...'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:45

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:47

İsrail ordusu ve Şin Bet'in iddiasına göre, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Rawhi Mushtaha, Hamas'ın siyasi bürosunda güvenlik portföyünü elinde tutan Hamas yetkilisi Sameh al-Siraj ve Hamas'ın “genel güvenlik mekanizması” başkanı Sami Odeh ile birlikte üç ay önce Gazze Şeridi'ndeki bir saldırıda öldürüldü.

Savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıda üç üst düzey yetkilinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir tünelde saklanırken hedef alındığı belirtildi.

Hamas yetkililerin tünelde olduğuna dair “kesin istihbarata” sahip olduğunu belirten IDF, tüneli “Hamas'ın komuta ve kontrol merkezi olarak hizmet veren ve üst düzey yetkililerin uzun süre içeride kalmasını sağlayan, güçlendirilmiş ve donanımlı bir yeraltı yerleşkesi” olarak niteledi.

“YAHYA SİNVAR'IN SAĞ KOLU”

Mushtaha'nın, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın “sağ kolu ve en yakın çalışma arkadaşlarından biri” olduğunu ileri süren IDF, aynı zamanda “Hamas'ın en kıdemli ajanlarından biri olduğunu ve Hamas'ın kuvvet konuşlandırmasına ilişkin kararlar üzerinde doğrudan etkisi olduğunu” savundu.

IDF'ye göre, Mushtaha ve Sinvar, bir İsrail hapishanesinde birlikte hapis yattılar ve daha sonra birlikte Hamas'ın genel güvenlik mekanizmasını kurdular.

IDF'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Mushtaha, Gazze Şeridi'ndeki Hamas siyasi bürosunun en kıdemli ismi olarak kabul ediliyordu ve savaş sırasında Hamas rejiminin sivil kontrolünü sağlarken aynı zamanda İsrail'e karşı terör faaliyetlerinde bulundu. Mushtaha askeri kararlara katılırken aynı zamanda Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sivil yönetiminin başındaydı ve esir işleri portföyünü elinde tutuyordu. Ayrıca daha önce finans portföyünü de elinde tutuyordu.”

Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. IDF, Hamas'ın “moral kaybını ve terör operatörlerinin işleyişini önlemek için” kayıplarını gizlediğini iddia ediyor.