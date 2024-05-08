İsrail - Hamas ateşkes taslağındaki 'sürdürülebilir sükunet' ifadesi nasıl bir sorun?

Yayınlanma: 08.05.2024 - 07:28

Güncelleme: 08.05.2024 - 07:28

Reuters

Aylardır süren çıkmazın ardından Gazze'de barış arayışı kritik bir aşamaya geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelinen durumu "Filistin, İsrail halkı ve tüm bölgenin kaderi açısından belirleyici bir an" olarak özetliyor.

Taraflar arasında, İsrailli rehineler ile Filistinli mahkumların serbest bırakılması ve bir ateşkes konusuda ortak zemin var gibi görünüyor. Sürecin nasıl işleyebileceğine dair karmaşık taslak anlaşmalar hazırlandı.

Neyin, ne zaman ve hangi sırayla olacağı noktasındaki ayrıntılara ilişkin bazı anlaşmazlıklar var. Örneğin İsrailli yetkililer, rehin kadın askerlerinin öngörülenden daha erken serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

İsrail tarafı ayrıca, ilk aşamada serbest bırakılacak 33 rehinenin hayatta olması gerektiği konusunda metnin netleştirilmesini istiyor. Hangi Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı konusunda ‘veto’ hakkı tanınmamasını da endişe verici buluyor.

Bunlar müzakere yoluyla aşılabilecek başlıklar.

Ancak taraflar arasında, temel bir prensiple ilgili olarak aşılması daha güç bir anlaşmazlık noktası var ki bu da savaşın ne zaman biteceğine ilişkin.

Hamas’ın onayladığı taslak, "iki taraf arasındaki askeri operasyonların geçici olarak durdurulması" ifadesiyle açılıyor. Bu ifade üzerinde büyük bir sorun bulunmuyor.

İlk altı haftada (42 gün), karşılıklı serbest bırakmalar, İsrail askerlerinin belirli bölgelerden çekilmesi ve Gazzelilerin, geriye bir şey kaldıysa eğer evlerine geri dönmesi planlanıyor.

Sonra ikinci aşamaya geçiliyor. Taslak anlaşmada, bu aşamada “sürdürülebilir bir sükunet ortamına dönüş” ifadesi yer alıyor. ‘Sürdürülebilir sükunet’ için askeri operasyonların kalıcı bir şekilde sonlandırılması tanımı yapılıyor.

İsrail hükümetinin kabul edilemez dediği nokta burası.

İhtimaller neler?

Reuters

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, “İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde şeytani yönetimini yeniden kurmasına izin vermeyecek. “Hamas’a, İsrail’i yok etme hedefiyle, askeri gücünü yeniden oluşturmasına izin verilmeyecek. İsrail vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak bir teklifi kabul edemez” dedi.

Başka bir deyişle İsrail hükümeti, uzun vadede Hamas'la askeri mücadeleyi sürdürme hakkından vazgeçmek istemiyor.

Hamas ise tam tersine kalıcı bir ateşkes istiyor.

Bu noktada net olmayan ise, Katarlı, Mısırlı ve Amerikalı müzakerecilerin bir orta yol bulup bulamayacağı.

Bütün bunlar müzakere sürecinin bir parçası olabilir.

Böyle müzakerelerde karşı tarafa baskı yapmak için kamuoyu açıklamaları yapmak kullanılan bir yöntem.

Hamas'ın belirli bir ateşkes taslağını kabul ettiğini açıklaması, İsrail'i taviz vermeye ve onu müttefiklerinden ayırmaya çalışma girişimi olabilir.

İsrail'in Refah'ta bir askeri operasyona ilişkin açıklamaları da, Hamas’a şartlarını dayatma, daha iyi koşullar koparma girişimi olabilir.

Ancak olası bir ateşkesin kalıcı olup olmayacağı başlığı, kıvrak bir diplomatik dille bile içinden çıkılması güç bir konu.

İsrail, Kahire'ye bir heyet göndermeyi kabul etti. Ancak bu heyetin, anlaşmaya varma hedefiyle değil, "İsrail için kabul edilebilir bir anlaşma olasılığının koşullarını sonuna zorlamak için” gönderildiği kaydedildi.

Bu noktada birçok şey ABD hükümetinin kararına bağlı olacak.

Eğer Biden yönetimi, mevcut metnin arkasında durursa, Netanyahu, ana müttefiki ile her türlü uzlaşmaya karşı çıkan aşırı milliyetçi hükümet ortakları arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir.

Netanyahu, siyasi kariyerindeki birçok krizi zor kararları erteleyerek atlattı.

Ancak Biden, İsrail lideri Netanyahu’yu, kaçınmak isteyeceği bir seçime itme gücüne sahip.