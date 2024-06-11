İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudileri zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısı kabul edildi
İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, Haredilere askerlik hizmetinden muafiyet tanıyan zorunlu askerlik yasa tasarısının, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın muhalefetine rağmen parlamentodaki 120 milletvekilinden 63'ünün oyuyla onaylandığı belirtildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de söz konusu yasa tasarısının, 57 milletvekilinin hayır oyuna karşılık 63 milletvekilinin evet oyu kullanması sonucu oy çoğunluğuyla kabul edildiği aktarıldı.
Tasarının yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumada onaylanmak üzere parlamentonun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde tartışılacak.
NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 12'SİNİ OLUŞTURUYORLAR
Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.
Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.
İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.
Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.
İSRAİL'DE ASKERLİK
Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.
İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.
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