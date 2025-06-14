İsrail saldırılarında can kaybı arttı: İran'da ölenlerin sayısı 168'e yükseldi!

İsrail dün sabaha karşı İran'a hava saldırısı düzenledi. İran
Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami
ve ülkenin askeri operasyon kararlarının alındığı ve koordine edildiği Hatam
el-Anbiya Karargahı'nın komutanı Gülam Ali Reşid başta olmak üzere çok sayıda
üst düzey isim öldürüldü.
Nükleer tesisin de hedef alındığı saldırılarda 9 nükleer
bilimci de hayatını kaybetti. ABD, ilk etapta 'dahil değiliz' açıklaması yaptı
ancak ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakere masasına
oturmaması halinde işlerin daha da kötüye gideceği mesajını verdi.
İran, saldırılara en sert şekilde yanıt vereceğini
duyurduktan sonra İsrail'e karşı misilleme saldırıya geçti. İsrail'in savunma
sistemi 'Demir Kubbe' delindi, Tel Aviv füzelerle vuruldu.
İki ülkenin karşılıklı saldırıları dünden bu yana sürüyor.
Dün akşamdan bu yana İsrail'de ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise
172'ye yükseldi.
İRAN’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Son olarak, İran'da İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı
168'e yükseldi.
Öte yandan İran ordusu bir İsrail F-35 savaş uçağını daha
düşürdüğünü açıkladı.
İSRAİL: 7 ASKERİMİZ YARALANDI
İsrail ordusu, dün gece İran'ın İsrail'e düzenlediği
balistik füze saldırısında 7 askerinin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 askerin hafif
yaralandığı duyuruldu. Açıklamada askerlerin hangi noktaya düzenlenen saldırı
sırasında yaralandığı belirtilmezken saldırı sonrasında hastanede tedavi altına
alınarak taburcu edildikleri aktarıldı.