İsrail saldırılarında can kaybı arttı: İran'da ölenlerin sayısı 168'e yükseldi!

İsrail dün sabaha karşı İran'a hava saldırısı düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve ülkenin askeri operasyon kararlarının alındığı ve koordine edildiği Hatam el-Anbiya Karargahı'nın komutanı Gülam Ali Reşid başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim öldürüldü.

Nükleer tesisin de hedef alındığı saldırılarda 9 nükleer bilimci de hayatını kaybetti. ABD, ilk etapta 'dahil değiliz' açıklaması yaptı ancak ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde işlerin daha da kötüye gideceği mesajını verdi.

İran, saldırılara en sert şekilde yanıt vereceğini duyurduktan sonra İsrail'e karşı misilleme saldırıya geçti. İsrail'in savunma sistemi 'Demir Kubbe' delindi, Tel Aviv füzelerle vuruldu.

İki ülkenin karşılıklı saldırıları dünden bu yana sürüyor. Dün akşamdan bu yana İsrail'de ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 172'ye yükseldi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Son olarak, İran'da İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 168'e yükseldi.

Öte yandan İran ordusu bir İsrail F-35 savaş uçağını daha düşürdüğünü açıkladı.

İSRAİL: 7 ASKERİMİZ YARALANDI

İsrail ordusu, dün gece İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısında 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 askerin hafif yaralandığı duyuruldu. Açıklamada askerlerin hangi noktaya düzenlenen saldırı sırasında yaralandığı belirtilmezken saldırı sonrasında hastanede tedavi altına alınarak taburcu edildikleri aktarıldı.