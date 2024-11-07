İsrail saldırısında Beyrut Uluslararası Havalimanı hasar gördü

İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail saldırısında Beyrut Uluslararası Havalimanı hasar gördü
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İHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:04

Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez ülkenin hava trafiğini riske attı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bölgelere bir dizi ağır bombardıman gerçekleştirdiği bildirildi.

Yaşanan patlamalar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Havalimanının faaliyette olduğu sırada piste yalnızca metrelerce uzaklıkta meydana gelen patlamalar amatör kameralara yansıdı.


Etiketler: #Beyrut #israil

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