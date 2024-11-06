İsrailli bakandan Trump çıkışı: Batı Şeria'da egemenlik vakti

Yayınlanma: 06.11.2024 - 15:12

Güncelleme: 06.11.2024 - 15:12

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Knesset’te konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim zaferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ben-Gvir, Trump'ın seçim zaferiyle birlikte işgal altında tuttukları Batı Şeria'da "egemenliğin ve tam zaferin" vaktinin geldiğini savundu.

Knesset'ten aralarında "teröristlere idam cezası" dahil daha sert yasaların çıkartılmasını isteyen Ben-Gvir, "ABD Başkanı'nın bizimle aynı fikirde olacağından hiç şüphem olmayan her türlü yasayı çıkarma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir daha önce de Batı Şeria'da daha fazla askeri kontrol noktası kurulması ve Filistinlilerin sokaklarda dolaşmasına izin verilmemesi çağrısı yapmış, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam cezasının kabinenin gündemine alınmasını istemişti.