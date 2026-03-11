İsrail saldırısında Lübnan’da belediye başkanı öldürüldü

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentindeki Coya beldesini hedef aldı.

SALDIRIDA BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail’in işgal kapsamındaki saldırısında Coya Belediye Başkanı Fevzi Fevvaz ile belediye meclisi üyesi Abbas Baalbaki öldürüldü. Olay yerinde can kaybına ilişkin başka detay paylaşılmadı.

İSRAİL'İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'dan atıldığını öne sürdüğü füzelerin ardından ülke geneline hava saldırıları başlatmış, başkent Beyrut'u hedef almıştı. Havadan, denizden ve karadan operasyonlarını sürdüren İsrail, Lübnan'daki kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Bu kapsamda Hizbullah’ın direnişiyle karşılaşan İsrail güçleri örgütle dün yaşanan çatışmada en az 3 Merkava tankını kaybetmiş, Lübnan medyasına göre ağır kayıplar yaşamıştı. Ancak İsrail ordusunun ülkedeki sıkı sansürü sebebiyle ölü İsrail askeri sayısı açıklanmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini açıkladı.