İsrail saldırısında öldürüldü: Hizbullah'ın iki numaralı ismi Tabtabai kimdir?

İsrail ordusu, bir yılı aşkın süredir yürürlükte olan ateşkese rağmen Lübnan’ın başkenti Beyrut’un dışındaki bir bölgeye düzenlediği saldırıda Hizbullah’ın üst düzey askeri yetkilisi Haytham Ali Tabtabai’yi öldürdüğünü açıkladı.

Hizbullah da komutanının ölümünü doğrulayarak Tabtabai’yi “İsrail düşmanıyla son ana kadar mücadele eden büyük cihat komutanı” olarak tanımladı.

Tabtabai’nin öldürülmesi, Kasım 2024’te ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesden bu yana üst düzey bir Hizbullah yetkilisine yönelik sayılı operasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

İsrail güçleri, 2023 Ekim’inde başlayan ve 2024 Kasım’ında sona eren savaş boyunca İran destekli Hizbullah’ın liderlik kadrosunun büyük kısmını hedef almıştı.

HİZBULLAH İÇİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

1968’de Lübnan’da, İran kökenli bir baba ve Lübnanlı bir anneden doğan Tabtabai, örgütün kurucularından biri olmasa da “ikinci nesil” Hizbullah kadrosunun önemli bir ismi olarak biliniyordu.

Lübnanlı güvenlik kaynaklarına göre Tabtabai, örgütün Suriye ve Yemen’deki operasyonlarına katılmış, geçen yıl yaşanan savaş sırasında operasyon birimini yönetmişti.

İsrail ordusu, Tabtabai’nin 1980’lerde Hizbullah’a katıldığını, Radwan Gücü de dahil olmak üzere birçok kritik görevde bulunduğunu belirtti. Savaş sırasında pek çok üst düzey komutanın öldürülmesinin ardından hızla yükselen Tabtabai, ateşkesin ardından örgütün genelkurmay başkanlığına getirilmişti.

“YENİ SAVAŞA HAZIRLIK” İDDİASI

İsrail ordusunun açıklamasında, Tabtabai’nin geçen yıl itibarıyla Hizbullah’ın “İsrail’le muhtemel bir savaş için hazırlıklarını yeniden organize etmek” amacıyla yoğun bir şekilde çalıştığı ileri sürüldü.

Lübnanlı güvenlik kaynakları da Tabtabai’nin son bir yıl içinde üst düzey komutanların kaybedilmesi nedeniyle hızla terfi ettiğini doğruladı.

İsrail merkezli güvenlik araştırma kuruluşu Alma Center, Tabtabai’nin daha önce Suriye’de ve Lübnan’daki savaş döneminde gerçekleştirilen çeşitli İsrail saldırılarından sağ kurtulduğunu aktardı.