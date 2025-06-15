İsrail savaş planını açıkladı: 'Operasyonlar yoğunlaşacak...'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yaptığı açıklamada, İran’a karşı yürütülen operasyonların daha da şiddetleneceğini duyurdu.

Zamir, askeri harekâtın ilk aşamasının planlı bir “şaşırtma” stratejisiyle gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Operasyonu başlattığımız andan itibaren sürpriz ve aldatma taktikleriyle hareket ettik. Açılış saldırısında İran’ın üst düzey askeri komuta kademesini ortadan kaldırdık.”

Zamir, operasyonun amacının İsrail’in uzun vadeli güvenliğini sağlamak ve İran’ın oluşturduğu “varoluşsal tehdidi” azaltmak olduğunu vurguladı:

“Operasyonlarımızı yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Böylece güvenliğimizi uzun yıllar boyunca pekiştireceğiz.”

İsrail'in de kayıplar verdiğini kabul eden Zamir, halktan ordu tarafından açıklanan güvenlik yönergelerine uymalarını istedi:

“Bunun bir bedeli olacağını baştan biliyorduk. Bu da neden şimdi harekete geçtiğimizi gösteriyor. Daha fazla geç kalamazdık.”

“HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF) İran’ın başkenti Tahran’daki bir dizi askerî hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Açıklamada, operasyonların IDF İstihbarat Direktörlüğü’nün yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

IDF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran’da bulunan karadan karaya füze üretim tesisleri, radar tespit sistemleri ve hava savunma fırlatıcılarını vurdu ve imha etti.”