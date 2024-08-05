İsrail savaş uçakları, Beyrut semalarında alçak uçuş yaptı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ses duvarını aşarak şiddetli "sonik patlama" gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:28
İsrail savaş uçakları, Beyrut semalarında alçak uçuş yaptı
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İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal edip başkent Beyrut semalarında alçak uçuş yaptı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi üzerindeki alçak uçuşun ardından savaş uçakları ses duvarını aşarak art arda 2 defa tüm kentte duyulan şiddetli sonik patlama gerçekleştirdi.

İsrail ordusu 8 Ekim 2023'ten beri özellikle Lübnan'ın güneyinde sonik patlamalar düzenliyordu.

Ancak İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısından bu yana Beyrut semaları üzerinde de buna benzer patlamalar yaşanıyor.


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