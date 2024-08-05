Bir ülkeden daha Lübnan, İran ve İsrail'e seyahat uyarısı

Yayınlanma: 05.08.2024 - 08:05

Güncelleme: 05.08.2024 - 08:05

Dışişleri Bakanlığının X hesabındaki açıklamada, Orta Doğu'da son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Endonezya vatandaşlarından, emniyet ve güvenlikleri için geçici süreliğine Lübnan, İran ve İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaları istendi.

Bölgede bulunan vatandaşlara "dikkatli ve temkinli olmaları" da tavsiye edilen açıklamada, Endonezyalı yetkililer tarafından yönlendirilen acil durum adımlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'da bulunan Endonezya vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede bu ülkeyi terk etmeleri gerektiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail'in 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketini sorumlu tutması üzerine gerginlik daha da arttı.