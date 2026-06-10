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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalıyor

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalıyor

10.06.2026 08:18:00
Güncellenme:
AA
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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalıyor

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalamaya devam ettiği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, "Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelerinde Hizbullah'a ait altyapıya yönelik saldırılarını sürdürdükleri" iddia edildi.

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, gece saatlerinde de güneydeki bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Dunin beldesini bombaladığı aktarılan haberde, başkent Beyrut'un güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful beldesinin de savaş uçaklarının hedefi olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun gece saatlerinde Batı Bekaa bölgesindeki beldeleri obüs toplarıyla hedef aldığına işaret edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelerinde Hizbullah'a ait altyapıya yönelik saldırılarını sürdürdükleri" iddia edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıların çapını genişletiyor.

İlgili Konular: #Lübnan #Bomba #İsrail saldırısı

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