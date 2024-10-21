İsrail savaş uçaklarıyla Beyrut'u bombaladı!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin Lübnan'ın Bekaa ve Beyrut'ta operasyon yapılması planlanan bölgeleri açıklamasından yaklaşık 1 saat sonra İsrail savaş uçakları Beyrut'u vurmaya başladı.

İsrail savaş uçaklarıyla Beyrut'u bombaladı!
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ANKA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 00:43

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava operasyonları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, yaklaşık 1 saat önce  Lübnan ve Bekaa bölgelerinde hedef alınacak noktalara ilişkin sivillerin bölgeyi tahliye etmesi için yazılı uyarı yaptı. 

Sözcü Andree'nin sosyal medya hesabından yaptığı uyarıdan sonra İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombalamaya başladı.

İsrail savaş uçaklarının hedefinde El-Kard El-Hasan Derneği bulunuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah'a finansal destek verdiklerini ileri sürdükleri derneğin altyapısını ve tesislerini hedef almayı planlıyor. 

Beyrut semalarında uçan İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine en az 7 hava saldırısı düzenledi. Bombalanan bölgelerin görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşılmaya başlandı. 


Etiketler: #israil #Beyrut #Bomba

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