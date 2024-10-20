İsrail Savunma Kuvvetleri, 401. Tugay komutanı Albay Daxa'nın öldürüldüğünü duyurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri, 401. Demir Raylar Tugayı Komutanı Albay Ehsan Daxa'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana gelen bir çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 41 yaşındaki Daxa'nın Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. IDF, İsrailli Albayın öldürüldüğü çatışmada, 401'inci Demir Raylar Tugayı'nın 52'inci taburundan bir subayın daha ağır yaralandığını bildirdi.
Yaralı subay tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken IDF'ye göre, Albay Daxa'nın ölümüyle birlikte geçen yıl 7 Ekim ve sonrasında hayatını kaybeden İsraiili askerlerin sayısı 749'a yükseldi.
Etiketler: #israil #Gazze Şeridi #gazze
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