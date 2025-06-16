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İsrail Savunma Bakanı Katz: Tahran halkı bedel ödeyecek

İsrail Savunma Bakanı Katz: Tahran halkı bedel ödeyecek

16.06.2025 10:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İsrail Savunma Bakanı Katz: Tahran halkı bedel ödeyecek

Tel Aviv yönetimi, günlerdir hava saldırısı düzenlediği İran'da sivilleri de açıkça tehdit etmeye başladı. İran'ın saldırılara karşılık misillemeleri üzerine İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Tahran halkı bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajda, Tahran sakinlerini tehdit etti.

İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan Katz, Tahran yönetiminin saldırılara misillemesinde "sivilleri hedef aldığını" iddia etti.

İranlıları tehdit eden Katz, "Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında" ifadesini kullandı.

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 21 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.


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