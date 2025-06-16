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Başdanışman Oktay Saral'ın 'İsrail' sevincine Saadet'ten 'Kürecik' yanıtı: 'Kuru kuruya tweet ile bu iş olmuyor'

Başdanışman Oktay Saral'ın 'İsrail' sevincine Saadet'ten 'Kürecik' yanıtı: 'Kuru kuruya tweet ile bu iş olmuyor'

16.06.2025 09:46:00
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Haber Merkezi
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Başdanışman Oktay Saral'ın 'İsrail' sevincine Saadet'ten 'Kürecik' yanıtı: 'Kuru kuruya tweet ile bu iş olmuyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral'ın İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzeler için sevinci üzerine Saadet Partisi yöneticisi Ümit Çebi, "Oktay bey kuru kuruya tweet ile bu iş olmuyor" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral'a sosyal medyadaki "İsrail" sevinci üzerine Saadet Partisi'nden bir geldi. 

Sosyal medya platformu X'teki hesabında, İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık olarak füze fırlatması sonucu ortaya çıkan bir videoyu paylaşan Saral, video ile birlikte "Elhamdülillah! İsrail terör örgütünün zevaline ve helakine az kaldı. Bir gece ansızın uyur-uyanırsınız! Aaa bir de bakarsınız ki tüm dünya büyük bir pislikten kurtulmuştur" ifadelerini kullandı. 

Bunun üzerine Saral'a Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi'den Saral'a dikkat çeken bir tepki geldi. Saral'a "Oktay bey kuru kuruya tweet ile bu iş olmuyor" diye seslenen Çebi, "İsrail’in güvenliği için Kürecik'te kurulan radar istasyonunu kaldırın, ondan sonra bu tweet’leri atın. Aksi takdirde bu iki yüzlülük olur" dedi. 

İşte Çebi'nin Saral'a yanıtı: 


İlgili Konular: #SAADET partisi #Oktay Saral

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