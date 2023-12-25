İsrail, Suriye’de İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesini öldürdü
İsrail, Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’yi öldürdü.
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi. İran basını ve güvenlik kaynakları, İsrail saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Musavi’nin Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın koordinasyonundan sorumlu olduğu belirtildi.
İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmezken, İsrail bu ayın başında Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’de “askeri danışman” sıfatıyla bulunan iki üyesini öldürmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Yıllar önce bilinmiş! Gaye Erkan paylaşımı gündem oldu
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Büyükşehirler için seçim anketi!
- 'Operasyon bağlamından koptu'