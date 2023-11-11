İsrail, tahliye koridorunu açtı: Saldırılara ara verecek

İsrail, bugün yerel saatle 09.00-16.00 arası sivillerin geçişi için güneye doğru tahliye koridorunun açık olacağını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:06
İsrail, tahliye koridorunu açtı: Saldırılara ara verecek
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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde saldırılara 4 saatlik ara vereceğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bugün yaptığı açıklamasında, “Tahliye koridoru, Gazze Vadisi'nin güneyine doğru Selahaddin ekseni üzerinden 09.00-16.00 saatleri arasında sivillere açık kalacak. Selahaddin Ekseni üzerinden güneye doğru tahliyeyi teşvik etmek amacıyla bugün saat 10:00-14:00 arasında Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde askeri operasyona taktiksel bir ara verilecek” denildi.

İsrailli yetkililer, Gazzelilerin deniz kıyısına gidebileceğini ve oradan aynı kıyı şeridi boyunca güneye inebileceğini vurguladı.


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