İsrail, tahliye koridorunu açtı: Saldırılara ara verecek
İsrail, bugün yerel saatle 09.00-16.00 arası sivillerin geçişi için güneye doğru tahliye koridorunun açık olacağını duyurdu.
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde saldırılara 4 saatlik ara vereceğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bugün yaptığı açıklamasında, “Tahliye koridoru, Gazze Vadisi'nin güneyine doğru Selahaddin ekseni üzerinden 09.00-16.00 saatleri arasında sivillere açık kalacak. Selahaddin Ekseni üzerinden güneye doğru tahliyeyi teşvik etmek amacıyla bugün saat 10:00-14:00 arasında Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde askeri operasyona taktiksel bir ara verilecek” denildi.
İsrailli yetkililer, Gazzelilerin deniz kıyısına gidebileceğini ve oradan aynı kıyı şeridi boyunca güneye inebileceğini vurguladı.
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