İsrail'den Gazze'de okula saldırı: En az 20 ölü

Yayınlanma: 10.11.2023 - 18:09

Güncelleme: 10.11.2023 - 18:09

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü Muhammed Ebu Selmeyah, İsrail'in Gazze kentindeki El Burak okuluna saldırdığını açıkladı. Reuters'a konuşan Ebu Selmeyah, saldırıda en az 20 Filistinlini hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail güçleri, bugün gece saatlerinde iki diğer hastaneyle birlikte Şifa Hastanesi'nin çevresini, ardından sabah saatlerinde hastanenin yerleşkesindeki bir polikliniği vurmuş, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.