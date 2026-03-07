İsrail Tahran’ı vurdu, İran füzeler fırlattı

İsrail ordusu (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri’nin Tahran’daki İran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

Açıklamada bunun gün içinde düzenlenen ikinci saldırı dalgası olduğu belirtildi.

İsrailli yetkililer, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Tahran’da İran’a ait petrol altyapısını hedef alan hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Bu saldırıların, savaşın başlamasından bu yana İran’ın ulusal enerji altyapısının ilk kez hedef alınması anlamına geldiği belirtiliyor.

İsrail’in daha önceki operasyonlarında çoğunlukla askeri tesisler, füze altyapısı ve güvenlik hedefleri vurulmuştu.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) halkla ilişkiler birimi, ABD ve İsrail’e ait hedeflere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Haifa’daki hedeflerin “Hayber Şekan” adı verilen yeni katı yakıtlı füzelerle vurulduğu belirtildi. İran tarafı bu füzelerin hedefe kadar güdümlü olarak ilerleyebildiğini savundu.

İran saldırıları sırasında ülkenin kuzeyi, Kudüs ve Tel Aviv’de sirenler çaldı.

İsrailli yetkililer, bazı bölgelerin İran tarafından fırlatılan füzelerle hedef alındığını duyurdu.