İsrail uçaklarını kaçırıyor: Ben Gurion Havalimanı kapatıldı

İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı hava saldırıları sonrası olası misilleme endişesiyle ülkedeki sivil havacılıkta olağanüstü önlemler devreye alındı.

El Al, Israir ve Arkia havayolu şirketleri, uçaklarını yurtdışına tahliye ettiklerini açıkladı.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı Cuma günü sabah saatlerinde tüm uçuşlara kapatıldı.

Havalimanı yetkilileri, havayolu şirketlerinin uçaklarını yolcusuz şekilde farklı ülkelere gönderdiğini doğruladı.

GÜNEY KIBRIS VE AVRUPA'YA YÖNLENDİRME

Israir, tahliye kararının son birkaç gün içinde hazırlanan acil durum planının parçası olduğunu duyurdu.

El Al ise uçaklarını “belirlenen varış noktalarına” gönderdiğini belirtirken, Arkia uçakların nereye yönlendirildiği konusunda bilgi vermedi.

Uçuş takip verilerine göre Israir’e ait bazı uçaklar Güney Kıbrıs’a, El Al uçakları ise Avrupa’daki çeşitli havalimanlarına iniş yaptı.