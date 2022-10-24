İsrail, Ukrayna'nın talebini reddetti: Operasyonel kısıtlamalar var

24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:29

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile "olumlu" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Reznikov, Gantz'ı Ukrayna'daki savaşa ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Gantz ise savaşta yaşanan can kayıpları ve insani kriz nedeniyle üzüntüsünü ifade ederek, İsrail'in Ukrayna halkı ve Batı'nın yanında yer aldığının altını çizdi ve ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım ve hayat kurtaracak savunma ekipmanı sağlama noktasındaki bağlılığını yineledi.

Gantz ayrıca, ülkesinin "operasyonel kısıtlamalarının" altını çizdi ve bu nedenle İsrail'in Ukrayna'ya silah sağlamayacağını söyledi.

Açıklamada ayrıca iki bakanın, İsrail'in Ukrayna'ya "sivillerin hayatını kurtaracak bir erken uyarı sistemi sağlaması için profesyonel diyaloğu sürdürme" ve yakın gelecekte iletişimi devam ettirme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.