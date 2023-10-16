İsrail Vatikan ile görüştü: 'Kınama' talep etti

Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:45

Güncelleme: 16.10.2023 - 13:45

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Katoliklerin yönetim merkezi olan Vatikan ile görüştü. Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Gallagher ile görüşen İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrail'in kendini savunma hakkını tekrarladığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatikan'ın İsrail'in yaşadığı sıkıntılarla daha fazla ilgilenmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Cohen, yapılan görüşmede, Gallagher'e İsrail'in Hamas saldırılarına karşı kendisini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi" ifadesi yer aldı.

"Vatikan, İsrail vatandaşlarına yönelik katil terörü açık ve net bir şekilde kınamalıdır" dediği aktarılan görüşmede, Cohen'in "İsrail'in ise vatandaşlarını terörden korumaya çalışan demokratik bir devlet" olduğunu söylediği aktarıldı.

Cohen'in ayrıca, "Vatikan'ın İsraillilerin acılarına daha fazla duyarlı olmasını bekliyor" dediği aktarıldı.