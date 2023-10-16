Kudüs Katolik Patriği Hamas'a kendini önerdi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:26

Güncelleme: 16.10.2023 - 13:26

Katoliklerin yönetim merkezi Vatikan'ın Kudüs'teki temsilcisi Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Hamas tarafından rehin alınan ve Gazze'de tutulan İsrailli çocuklar için kendisini takas etmeye hazır olduğunu söyledi.

İtalya'daki gazetecilerin video konferans yoluyla sorularını yanıtlayan Kudüs Patriği Pizzaballa, "Çocukları eve getirecekse, özgür kalmalarını sağlayacaksa ben takasa hazırım. Hiç sorun değil. Gönüllüyüm" ifadesinde bulundu.

Ürdün ve Kıbrıs'taki Katolik Kilisesi'nin faaliyetlerini denetleyen Pizzaballa, "Yapılması gereken ilk şey rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya çalışmaktır, aksi takdirde tırmanmakta olan gerilimi durdurmanın bir yolu olmayacaktır. Şahsen ben de dahil olmak üzere yardım etmeye hazırız" dedi.

Hamas ile doğrudan temas kurmadığını vurgulayan kardinal, "Hamas ile konuşamazsınız. Bu çok zor" sözlerini ifadesine ekledi.