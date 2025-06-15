İsrail ve İran’ın karşılıklı füze ve dron saldırılarıyla sivil can kayıpları artıyor

İsrail’in İran’ın kalbini vurması sonrası Tahran’ın misillemesi ve Tel Aviv’in yeni saldırılarıyla Ortadoğu’daki ateş yayılıyor. Taraflardan karşılıklı tehditler yükseliyor.





İran, nükleer tesislerini, bilim insanlarını ve ordusunun en üst düzey komutanlarını hedef alan saldırılara yanıt olarak İsrail’e füze ve dron saldırıları düzenledi. İsrail’in hava savunmasının delindiği saldırılarda en az dört kişi yaşamını yitirirken onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İran’ın geçen yılki İsrail saldırılarına verdiği “Gerçek Vaat 3” adı verilen ve dört misilleme saldırısı, Tel Aviv ve çevresi ile Kudüs gibi kritik kentlerde yoğunlaştı. İran ise ilk gün 78 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken dün ise Tahran’da bir İsrail füzesinin 14 katlı bir apartmanı yıkması sonucu 20’si çocuk en az 60 İranlının öldürüldüğünü kaydetti.





İsrail’in dün Tahran’da 14 katlı bir apartmanı vurması sonucu 20’si çocuk en az 60 İranlının yaşamını yitirdiği bildirildi. İran’ın önceki akşamki misillemesinden sonra en az dört İsrailli sivil hayatını kaybetti.





Öte yandan İran ordusu, ülkenin batısında İsrail’e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü. İran devlet medyası, düşen jetten kurtulan pilotun bölgede arandığını yazdı. İsrail ise filoda bir kayıp olmadığını belirtti.





Bununla beraber İran Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gulamrıza Mehrabi ile operasyonlar dairesi başkan yardımcısı Mehdi Rabani’nin İsrail saldırısında öldüğü açıklandı. İsrail’in altı İranlı nükleer bilimciyi öldürmesi sonrası dün de üç bilim insanının daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. ‘Tahran yolu açıldı’ Bununla beraber İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İran misillemesi sonrası saldırılarının genişleyeceği sinyalini verdi. Netanyahu, “Ayetullah rejiminin her yerini ve her hedefini vuracağız ve şimdiye kadar hissettikleri, önümüzdeki günlerde yaşayacaklarına kıyasla hiçbir şey değil” dedi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise “Hamaney İsrail’in iç cephesine füze atmayı sürdürürse Tahran’ın yanacağı” söyledi.





İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’a ait füze bataryalarını vurmaları sonrası kendilerine “Tahran yolunun açıldığını” söyledi. İran’a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.





Netanyahu’nun tehdidinin ardından İsrail’in İran’ın güneyindeki Basra Körfezi üzerinde yer alan en büyük doğalgaz sahası Güney Pars’ın saldırıya uğradığı bildirildi. Patlama sonucu çıkan yangının söndürüldüğü duyuruldu. İran, enerji ve ekonomik altyapısını hedef alması halinde aynı şekilde Tel Aviv’i vuracağını açıklamıştı.





PUTİN'DEN TRUMP'A ARABULUCULUK ÖNERİSİ





İsrail-İran arasındaki saldırılar aralıksız devam ederken dünya liderleri telefon diplomasisine girişti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün 50 dakikalık bir görüşme yaptığı ve gündemlerinde ağırlıklı olarak Ortadoğu’daki meselelerin olduğu bildirildi. Görüşmede Putin’in İsrail saldırılarını kınadığı ve çatışan iki ülke arasında arabulucu olabileceğini söylediği aktarıldı.





Erdoğan-Pezeşkiyan görüştü





Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün bölge ülkelerinin liderleriyle telefonda görüştü. İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan’la yaptığı görüşmede Erdoğan, İsrail saldırılarını en güçlü şekilde lanetledi ve İran halkına başsağlığı diledi. Nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu belirtti.





Ayrıca Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile ayrı ayrı konuşarak İsrail’in saldırılarını ele aldıkları duyuruldu.